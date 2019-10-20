Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отказался от идеи проведения саммита Группы семи на своем курорте Trump National Doral Miami.

"Из-за иррациональной враждебности СМИ и демократов мы больше не рассматриваем Trump National Doral Miami для проведения саммита, - написал он в субботу в Twitter. - Мы начнем немедленно искать другие варианты, включая, возможно, Кэмп-Дэвид. Спасибо!".

"Я полагал, что сделал кое-что очень хорошее для страны, предложив для проведения саммита курорт. Это большой, огромный [отель] в тысячи акров, расположенный рядом с международным аэропортом, - отметил Трамп. - Каждая делегация имела бы свое [на 50-70 номеров] здание. Это было бы лучше, чем другие варианты". "Я заявлял, что готов ничего за это не получить или, если это юридически допустимо, это ничего не стоило бы США. Но, как обычно, враждебные СМИ и их партнеры демократы сошли с ума!" - говорится в записи.

О планах провести саммит 10-12 июня на курорте Trump National Doral Miami объявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.