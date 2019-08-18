​Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге

Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере по ошибке оскорбил своего же сторонника.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, в определённый момент на мероприятии появились недовольные политикой Трампа и устроили акцию протеста, пытаясь сорвать его выступление.

Охрана пресекла действия демонстрантов, однако в процессе этого глава США обратил внимание на одного из мужчин, которого посчитал протестующим, хотя он был его сторонником и даже был одет в майку с надписью «Трамп-2020».

«У этого парня серьёзные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

Узнав об ошибке, президент США позвонил мужчине и поблагодарил за поддержку.

Сторонник Трампа при этом отметил, что не обижается на американского лидера.