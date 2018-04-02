Трамп опередил Обаму в рейтинге одобрения американцами

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Рейтинг президента США Дональда Трампа вырос за последние несколько дней на 3% — до 50%.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из опроса проведенного американской службой изучения общественного мнения Rasmussen Reports.

На тот же момент пребывания на этом посту бывшего президента США Барака Обамы, а именно 2 апреля 2010 года, рейтинг последнего был ниже — 46%.

Число респондентов, которые не одобряют деятельность нынешнего президента США, упал на ту же величину — до 49% в сравнении с опросом, который был проведен тремя днями ранее.

Опрос проходил среди 1,5 тысячи американцев, погрешность опроса +/-2,5%, отмечается на сайте Rasmussen Reports.