Трамп: ООН имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о невероятном потенциале Организации Объединённых Наций, который она не может реализовать.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в видеоролике, опубликованном в Twitter.

«На следующей неделе я посещу офис ООН в Нью-Йорке. Я всегда говорил, что организация имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать», — отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании СБ ООН по Ирану 26 сентября.