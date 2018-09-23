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    Трамп: ООН имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о невероятном потенциале Организации Объединённых Наций, который она не может реализовать.

    Как передает Report, об этом американский лидер сказал в видеоролике, опубликованном в Twitter.

    «На следующей неделе я посещу офис ООН в Нью-Йорке. Я всегда говорил, что организация имеет невероятный потенциал, но не может его реализовать», — отметил президент.

    Ранее Трамп заявил, что будет председательствовать на заседании СБ ООН по Ирану 26 сентября.

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