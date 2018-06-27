Трамп ограничивает иностранные инвестиции в американские компании

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп одобрил меры минфина США по ограничению иностранных инвестиций в американские компании. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", введение ограничительных мер признано необходимым из-за копирования технологий иностранными инвесторами.

«У нас великие ученые, у нас великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем», — заявил Трамп.

25 июня сообщалось, что Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США.