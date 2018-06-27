 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Трамп ограничивает иностранные инвестиции в американские компании

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/  Президент США Дональд Трамп одобрил меры минфина США по ограничению иностранных инвестиций в американские компании. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", введение ограничительных мер признано необходимым из-за копирования технологий иностранными инвесторами. 

    «У нас великие ученые, у нас великолепные мозги, и мы должны это защищать, что мы и делаем», — заявил Трамп. 

    25 июня сообщалось, что Трамп намерен запретить многим китайским компаниям инвестировать в технологические предприятия США.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi