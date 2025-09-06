Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войны

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 00:25
    Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войны

    Президент США Дональд Трамп официально переименовал Министерство обороны в Министерство войны.

    Как передает Report, соответствующий указ президент США подписал под камерами в Овальном кабинете, трансляция ведется на сайте Белого дома.

    По словам Трампа, у США "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире", с которыми никто не может конкурировать. Он добавил, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".

    "Мы могли бы выиграть любую войну, но нас заставили стать политкорректными", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

    Отметим, что Министерство войны США (Department of War) просуществовало с 1789 по 1947 год, после чего объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством. В 1949-м оно было переименовано в Министерство обороны США.

    Дональд Трамп Министерство обороны США Пентагон Министерство войны США
    Tramp Pentaqonun adını rəsmən Müharibə Nazirliyi olaraq dəyişdirib

    Последние новости

    00:37
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Исландия крупно обыграла сборную Азербайджана

    Футбол
    00:25

    Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войны

    Другие страны
    00:22

    Южная Корея осудила рейд против мигрантов на заводе в США

    Другие страны
    23:57

    СМИ: Фицо поддержал вступление Украины в ЕС

    Другие страны
    23:33

    Трамп заявил, что США ответят на "несправедливое решение" ЕС о штрафе Google

    Другие страны
    23:16

    Bank of America прогнозирует два снижения ставки ФРС в текущем году

    Финансы
    22:58

    В Абшеронском районе произошло летальное ДТП с участием пешехода

    Происшествия
    22:41

    Зеленский заявил о важности американского бизнеса в Украине

    Другие страны
    22:39

    Правительство Ливана одобрило план по разоружению "Хезболлах"

    Другие страны
    Лента новостей