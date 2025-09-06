Трамп официально переименовал Пентагон в Министерство войны

Президент США Дональд Трамп официально переименовал Министерство обороны в Министерство войны.

Как передает Report, соответствующий указ президент США подписал под камерами в Овальном кабинете, трансляция ведется на сайте Белого дома.

По словам Трампа, у США "самая сильная армия и лучшее вооружение в мире", с которыми никто не может конкурировать. Он добавил, что положил конец семи войнам, и украинский конфликт ждет "то же самое".

"Мы могли бы выиграть любую войну, но нас заставили стать политкорректными", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

Отметим, что Министерство войны США (Department of War) просуществовало с 1789 по 1947 год, после чего объединенный департамент назывался Национальным военным ведомством. В 1949-м оно было переименовано в Министерство обороны США.