Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа

Трамп подтвердил одобрение в США вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса, назвав это "одним из величайших научных достижений в истории".

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в видеообращении американского лидера, размещенном на его странице в Twitter .

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории", - утверждается в видеообращении. "Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer", - отметил Трамп.

"В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании - ред.) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - добавил президент.