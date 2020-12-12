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Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа

Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа Трамп подтвердил одобрение в США вакцины BioNTech и Pfizer от коронавируса, назвав это "одним из величайших научных достижений в истории".
Другие страны
12 декабря 2020 г. 06:54
Трамп: Вакцинация от коронавируса в США начнется менее чем через 24 часа
Дональд Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины от нового коронавируса, и заверил, что вакцинация в США начнется менее чем через 24 часа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в видеообращении американского лидера, размещенном на его странице в Twitter.

"Сегодня наша страна добилась медицинского чуда. Мы создали безопасную и эффективную вакцину всего за девять месяцев. Это одно из величайших научных достижений в истории", - утверждается в видеообращении. "Я рад сообщить, что Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов одобрило вакцину Pfizer", - отметил Трамп.

"В партнерстве с FedEx и UPS (почтовые компании - ред.) мы уже начали поставки вакцины во все штаты и по всем адресам в стране. Первая вакцинация будет проведена менее чем через 24 часа", - добавил президент.

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Версия на азербайджанском языке Tramp “BioNTech” və “Pfizer” koronavirus peyvəndlərinin istifadəsini təsdiqlədi

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