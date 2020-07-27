Трамп объявил о чрезвычайной ситуации из-за урагана

Президент США Дональд Трамп 26 июля подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь

Президент США Дональд Трамп 26 июля подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в штате Техас в связи с ураганом "Ханна", а также распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в штате Техас и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей, направленным на противодействие чрезвычайным условиям, вызванным ураганом "Ханна", - говорится в документе, распространенном пресс-службой Белого дома.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил о формировании тропического шторма "Ханна" в ночь на 24 июля. В субботу он усилился до урагана. Атмосферное явление достигло побережья Техаса.