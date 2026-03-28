Трамп объявил чрезвычайную ситуацию из-за шатдауна МВБ США

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в связи с частичной приостановкой работы Министерства внутренней безопасности.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Трампа, из-за шатдауна без зарплаты остались около 60 тыс. сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), при этом порядка 500 человек уже уволились.

"Я принял решение, что эти обстоятельства представляют собой чрезвычайную ситуацию, угрожающую нашей национальной безопасности", - заявил он.

В связи с этим президент поручил использовать средства, связанные с деятельностью TSA, для выплаты компенсаций и льгот сотрудникам, которые они бы получили при нормальной работе ведомства.

Управление транспортной безопасности входит в состав МВБ и отвечает, в частности, за обеспечение безопасности в аэропортах США.