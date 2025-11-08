Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 00:52
    Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

    Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить российско-украинский конфликт.

    Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о том, почему решил отменить встречу с Путиным в Будапеште.

    "Основное разногласием в том, что они просто еще не хотят останавливаться. Я думаю, они остановятся. Это имеет большое влияние на Россию, большое влияние на обе страны, очевидно", - сказал он

    При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем".

    Американский президент также сказал, что в случае согласования его встречи с Путиным хотел бы организовать ее в столице Венгрии.

    российско-украинский конфликт Венгрия Дональд Трамп Владимир Путин

    Последние новости

    01:05

    Айхан Гаджизаде: Эта победа - символ исторической справедливости

    Внешняя политика
    00:52

    Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

    Другие страны
    00:33

    Армения впервые получила казахстанскую пшеницу транзитом через Азербайджан

    В регионе
    00:28

    МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

    Внешняя политика
    00:10

    Официальный Баку: Армения должна полностью исключить территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции

    Внешняя политика
    00:04

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается годовщина Победы в Отечественной войне

    Карабах
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Шуша от оккупации

    Карабах
    23:58

    Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

    Другие страны
    Лента новостей