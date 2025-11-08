Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Венгрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, так как не увидел готовности РФ завершить российско-украинский конфликт.

Как передает Report, об этом Д. Трамп заявил в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, отвечая на вопрос о том, почему решил отменить встречу с Путиным в Будапеште.

"Основное разногласием в том, что они просто еще не хотят останавливаться. Я думаю, они остановятся. Это имеет большое влияние на Россию, большое влияние на обе страны, очевидно", - сказал он

При этом Трамп выразил уверенность в том, что завершения конфликта удастся добиться "в не слишком отдаленном будущем".

Американский президент также сказал, что в случае согласования его встречи с Путиным хотел бы организовать ее в столице Венгрии.