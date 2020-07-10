Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски

Президент США Дональд Трамп не против ношения защитных масок и во время предстоящего в пятницу посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона намерен надеть защитную маску.

Президент США Дональд Трамп не против ношения защитных масок и во время предстоящего в пятницу посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона намерен надеть защитную маску.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News.

"Я считаю, что носить маску нужно при определенных условиях, - отметил Трамп. - Я собираюсь посетить госпиталь имени Уолтера Рида, где проходят лечение наши раненые военнослужащие и где работают медики, занимающиеся коронавирусом и делающие такую важную работу. Когда отправлюсь в этот госпиталь, я должен буду надеть маску и считаю это правильным".

"У меня нет никаких проблем с ношением защитной маски, - добавил он. - Но это нужно делать в подходящих условиях. Я обычно нахожусь в отдалении от других людей, и всех вокруг подвергают тестам".

Президент Трамп ранее неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски.