О нас
Report Georgia

Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски

Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски Президент США Дональд Трамп не против ношения защитных масок и во время предстоящего в пятницу посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона намерен надеть защитную маску.
Другие страны
10 июля 2020 г. 08:48
Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски

Президент США Дональд Трамп не против ношения защитных масок и во время предстоящего в пятницу посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона намерен надеть защитную маску.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телекомпании Fox News.

"Я считаю, что носить маску нужно при определенных условиях, - отметил Трамп. - Я собираюсь посетить госпиталь имени Уолтера Рида, где проходят лечение наши раненые военнослужащие и где работают медики, занимающиеся коронавирусом и делающие такую важную работу. Когда отправлюсь в этот госпиталь, я должен буду надеть маску и считаю это правильным".

"У меня нет никаких проблем с ношением защитной маски, - добавил он. - Но это нужно делать в подходящих условиях. Я обычно нахожусь в отдалении от других людей, и всех вокруг подвергают тестам".

Президент Трамп ранее неоднократно подвергался критике со стороны политических оппонентов, которые заявляли, что он подает плохой пример согражданам, появляясь на публичных мероприятиях без маски.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Tramp tibbi maskadan istifadə etməməsinin səbəbini açıqlayıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ученые выявили десятки нейтрализующих коронавирус антител
Ученые выявили десятки нейтрализующих коронавирус антител
10 июля 2020 г. 08:55
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса
10 июля 2020 г. 08:05
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19
10 июля 2020 г. 07:29
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35
10 июля 2020 г. 06:14
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19
10 июля 2020 г. 05:48
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
В Сингапуре начались всеобщие выборы в парламент
10 июля 2020 г. 04:43
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
В Бразилии выявили более 42 тыс. случаев коронавируса
10 июля 2020 г. 04:16
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
10 июля 2020 г. 02:47
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
В Нигерии боевики убили 35 военнослужащих
9 июля 2020 г. 23:58
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
В мире за сутки от COVID-19 погибли 205 тыс. человек
9 июля 2020 г. 23:22

Последние новости

09:42
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.07.2020) Финансы
09:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.07.2020) Финансы
09:32
В Гонконге из-за коронавируса вновь закроются школы Другие страны
09:30
Армения нарушила режим прекращения огня 69 раз за сутки Нагорно-карабахский конфликт
09:21
В Индии за сутки COVID-19 заразились 26,5 тыс. человек Другие страны
08:55
Ученые выявили десятки нейтрализующих коронавирус антител Другие страны
08:48
Трамп объяснил отказ от ношения медицинской маски Другие страны
08:38
Собак учат выявлять COVID-19 Это интересно
08:30
В Гёйгёле сгорела ферма, есть пострадавшие Происшествия
08:05
Ученые предупредили о сбоях в иммунитете после коронавируса Другие страны
07:29
У спикера парламента Венесуэлы обнаружен COVID-19 Другие страны
07:13
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса В регионе
06:52
Сегодня состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи Наука и образование
06:14
Власти США одобрили продажу Японии истребителей F-35 Другие страны
05:48
В Мексике зафиксировали новый рекорд по числу случаев заражения COVID-19 Другие страны