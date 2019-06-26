​Трамп обвинил Twitter в предвзятости

Президент США Дональд Трамп обвинил сервис микроблогов Twitter в предвзятости и создании препятствий для подписчиков, которые хотят стать читателями его микроблога, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"То, что они делают со мной в Twitter, просто невероятно. У меня миллионы подписчиков, но должен вам сказать, что из-за них (Twitter) людям очень сложно присоединиться ко мне, из-за них мне становится намного сложнее донести свою мысль", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, насколько он обеспокоен тем, что компании, работающие в сфере технологии, "цензурируют" республиканцев.

"Эти люди - абсолютно предвзятые демократы", - добавил американский лидер.

По его словам, несколько месяцев назад число его подписчиков в Twitter росло на несколько сотен тысяч "каждые несколько дней", но "потом это прекратилось". Трамп отметил, что по-прежнему к числу его читателей присоединяется много людей, но это не идет ни в какое сравнение с прежними числами.

Ранее Трамп уже обвинял администрацию Twitter в том, что она удалила многих подписчиков его аккаунта. Twitter после критики со стороны президента США объяснил уменьшение числа подписчиков у известных пользователей соцсети удалением ненастоящих аккаунтов.