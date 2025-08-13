Трамп обвинил СМИ в предвзятом освещении предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, как они освещают его готовящуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, как они освещают его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в соцсети Trump Social.

“Если бы я заполучил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку”, - написал он.

В своей публикации он заявил, что журналисты "цитируют уволенных неудачников", упомянув в частности бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который ранее сказал, что “Путин уже победил”, несмотря на то, что встреча пройдет в США.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, США всегда побеждают, а СМИ распространяют фейковые новости и работают "сверхурочно".

Политик также обвинил СМИ в коррупции и заявил, что они "ненавидят страну", однако заверил, что это не помешает его успехам.