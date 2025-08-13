О нас

Трамп обвинил СМИ в предвзятом освещении предстоящей встречи с Путиным

Трамп обвинил СМИ в предвзятом освещении предстоящей встречи с Путиным Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, как они освещают его готовящуюся встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Другие страны
13 августа 2025 г. 16:27
Трамп обвинил СМИ в предвзятом освещении предстоящей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за то, как они освещают его предстоящую встречу с президентом России Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в соцсети Trump Social.

“Если бы я заполучил Москву и Ленинград в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку”, - написал он.

В своей публикации он заявил, что журналисты "цитируют уволенных неудачников", упомянув в частности бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, который ранее сказал, что “Путин уже победил”, несмотря на то, что встреча пройдет в США.

Трамп подчеркнул, что, по его мнению, США всегда побеждают, а СМИ распространяют фейковые новости и работают "сверхурочно".

Политик также обвинил СМИ в коррупции и заявил, что они "ненавидят страну", однако заверил, что это не помешает его успехам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tramp KİV-ləri Putinlə gözlənilən görüşün qərəzli işıqlandırılmasında ittiham edib

Другие новости из категории

Вучич заявил, что завершит свою карьеру президента через полтора года
Вучич заявил, что завершит свою карьеру президента через полтора года
13 августа 2025 г. 16:22
Президент Ливана: Не допустим какого-либо влияния третьих стран на внутреннюю политику
Президент Ливана: Не допустим какого-либо влияния третьих стран на внутреннюю политику
13 августа 2025 г. 16:15
Трамп заявил о готовности лидеров стран Европы заключить сделку по урегулированию в Украине
Трамп заявил о готовности лидеров стран Европы заключить сделку по урегулированию в Украине
13 августа 2025 г. 15:44
Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году
Германия планирует приобрести свыше 8 тыс. систем дронов к 2029 году
13 августа 2025 г. 14:45
Cекретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана провел переговоры с президентом Ливана
Cекретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана провел переговоры с президентом Ливана
13 августа 2025 г. 14:26
Начальники Генштабов Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
ФотоНачальники Генштабов Азербайджана и Пакистана обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности
13 августа 2025 г. 14:09
ЦАХАЛ: Начальник Генштаба утвердил концепцию предстоящих оперативных планов в Газе
ЦАХАЛ: Начальник Генштаба утвердил концепцию предстоящих оперативных планов в Газе
13 августа 2025 г. 13:30
Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии
Один погиб, несколько человек пропали без вести после столкновения яхты и грузового судна в Японии
13 августа 2025 г. 13:23
МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя
МИД Эстонии: Высылается сотрудник посольства РФ за подрыв конституционного строя
13 августа 2025 г. 12:46
11 человек погибли в ДТП в Индии
11 человек погибли в ДТП в Индии
13 августа 2025 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi