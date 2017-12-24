Трамп обвинил приезжих из Гаити в том, что все они больны СПИДом - газета NYT

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Американский президент Дональд Трамп на брифинге, посвященном иммиграционной политике страны, выражал серьезное недовольство тем, что в США прибывает слишком много людей из Афганистана, Гаити и Нигерии, а также отзывался об этих лицах крайне пренебрежительно. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье газеты The New York Times (NYT).

По словам источников издания из числа официальных лиц, данная встреча состоялась в Белом доме в июне.

Как отмечается в публикации, Трамп "ворвался в Овальный кабинет, явно будучи в ярости". Он был чрезвычайно раздражен тем, что, несмотря на его попытки ужесточить иммиграционную политику США, с января в страну прибыло очень много иностранцев.

Так, американский лидер якобы отметил, что 2,5 тыс. человек из тех, кто получил визы, прибыли из Афганистана, он сказал, что считает эту страну убежищем для террористов. Говоря о 15 тыс. человек из Гаити, Трамп выступил с утверждением, что "у всех у них СПИД". 40 тыс. приехали из Нигерии, констатировал президент. Он добавил, что, посмотрев на США, они "никогда не вернутся в свои лачуги" в Африке.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам NYT, что Трамп на том брифинге не употреблял уничижительных выражений, говоря об иммигрантах. Утверждения источников NYT Сандерс назвала ложью.