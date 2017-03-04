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    Трамп обвинил Обаму в прослушке его телефона перед выборами

    Трамп: Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в прослушке его телефонных разговоров во время предвыборной кампании. Как сообщает Report, об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

    "Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры во время избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона", - написал Трамп. 

    "Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" -  добавил Трамп.

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