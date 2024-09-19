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Трамп обвинил Харрис в слежке за ним

Трамп обвинил Харрис в слежке за ним Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил своего соперника от демократов Камалу Харрис в незаконной слежке за ним.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 12:21
Трамп обвинил Харрис в слежке за ним

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил своего соперника от демократов Камалу Харрис в незаконной слежке за ним.

Как сообщает Report, об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Она и ее кампания незаконно следят за мной", - написал он.

Так политик прокомментировал информацию спецслужб США, что иранские хакеры якобы могли похитить документы из его штаба. Он заявил, Иран также передавал полученную информацию кампании Харрис.

Ранее американские спецслужбы заявили, что иранские хакеры похитили внутренние документы в избирательном штабе Трампа и отправили их СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Tramp Harrisi onu təqib etməkdə ittiham edib

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