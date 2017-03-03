Трамп обвинил демократов в разжигании политических споров

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что генпрокурор Джефф Сешнс мог бы быть более точным относительно информации о своих контактах с российскими официальными лицами и обвинил сторонников Демократической партии в разжигании политических споров, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

«Джеф Сешнс честный человек. Он не сказал ничего плохого. Он мог бы дать более точный ответ, но это явно было непреднамеренно», — сказал Трамп.

«Демократы перегибают палку. Это настоящая охота на ведьм!» — добавил Трамп.