Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Дональд Трамп https://report.az/storage/news/074a99eafb6ddf22609f454e042d7cc8/bbc8ad6c-47c3-4402-8c3d-b62c7e7cef50_292.jpg

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

В книге Болтона содержится "сверхсекретная информация", на разглашение которой экс-советник не получил разрешения, отметил президент.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.