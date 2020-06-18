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Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Дональд Трамп

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп

В книге Болтона содержится "сверхсекретная информация", на разглашение которой экс-советник не получил разрешения, отметил президент.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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