Трамп обвинил Болтона в нарушении закона

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушил закон, раскрыв в своей книге секретную информацию. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
В книге Болтона содержится "сверхсекретная информация", на разглашение которой экс-советник не получил разрешения, отметил президент.
В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.