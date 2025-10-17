Трамп обсудит с Зеленским возможную встречу с Путиным в Будапеште
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 19:58
Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, предварительная договоренность о которой была достигнута во время телефонного разговора в четверг.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.
"Американский лидер и Путин обсуждали встречу в Будапеште. И президент Трамп обсудит эту возможность с Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - сказала Левитт.
Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня проведут встречу в Белом доме.
