Трамп обсудит с Зеленским возможную встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Будапеште, предварительная договоренность о которой была достигнута во время телефонного разговора в четверг.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила журналистам пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт.

"Американский лидер и Путин обсуждали встречу в Будапеште. И президент Трамп обсудит эту возможность с Зеленским, когда тот будет здесь, в Белом доме", - сказала Левитт.

Напомним, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп сегодня проведут встречу в Белом доме.