Президент Йемена попросил Трампа о помощи в борьбе с хуситами

Президент США Дональд Трамп вчера провел телефонный разговор с президентом Йемена Рашадом аль-Алими, в ходе которого стороны обсудили продвижение хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно информации, Аль-Алими попросил США оказать поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами.

По словам двух источников, Трамп во время телефонного разговора не дал прямых обещаний оказать военную поддержку.

Ранее в этом месяце хуситы установили контроль над стратегическими районами вдоль пролива.