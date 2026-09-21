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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Президент Йемена попросил Трампа о помощи в борьбе с хуситами

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 17:53
    Президент Йемена попросил Трампа о помощи в борьбе с хуситами

    Президент США Дональд Трамп вчера провел телефонный разговор с президентом Йемена Рашадом аль-Алими, в ходе которого стороны обсудили продвижение хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Аль-Алими попросил США оказать поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами.

    По словам двух источников, Трамп во время телефонного разговора не дал прямых обещаний оказать военную поддержку.

    Ранее в этом месяце хуситы установили контроль над стратегическими районами вдоль пролива.

    Дональд Трамп Йемен Соединенные Штаты Америки (США) Движение Ансар Аллах (хуситы)
    Yəmən Prezidenti Trampdan husilərə qarşı mübarizədə dəstək göstərməsini xahiş edib

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