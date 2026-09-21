Президент Йемена попросил Трампа о помощи в борьбе с хуситами
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 17:53
Президент США Дональд Трамп вчера провел телефонный разговор с президентом Йемена Рашадом аль-Алими, в ходе которого стороны обсудили продвижение хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации, Аль-Алими попросил США оказать поддержку правительству Йемена в борьбе с хуситами.
По словам двух источников, Трамп во время телефонного разговора не дал прямых обещаний оказать военную поддержку.
Ранее в этом месяце хуситы установили контроль над стратегическими районами вдоль пролива.
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