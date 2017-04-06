Трамп обсудил с Пентагоном возможность военной операции против Сирии

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил членам конгресса, что рассматривает военные меры против Сирии после химатаки в Идлибе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По информации собеседника канала, президент сообщил об этом "нескольким членам конгресса".

Он добавил, что президент признал всю серьезность ситуации и рассматривает военную операцию в качестве возмездия за химическую атаку.

Источник подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и возможные действия лишь обсуждаются с главой оборонного ведомства Джеймсом Мэттисом.