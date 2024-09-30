Трамп обсудил с Маском использование Starlink в пострадавших от урагана "Хелен" районах США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обсудил с Илоном Маском возможность использования системы спутниковой связи Starlink в пострадавших от урагана "Хелен" районах юго-востока Соединенных Штатов.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обсудил с Илоном Маском возможность использования системы спутниковой связи Starlink в пострадавших от урагана "Хелен" районах юго-востока Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом Трамп заявил в ходе беседы с журналистами, транслировавшейся на YouTube-канале медиакомпании RSBN, в городе Валдоста (штат Джорджия), сильно пострадавшем от урагана.

"Я только что говорил с Илоном Маском. Мы хотим подключить Starlink там, потому что у людей совершенно нет связи. Мы работаем над тем, чтобы доставить туда терминалы для Starlink как можно скорее", - сказал он.

Трамп добавил, что его команда направит в пострадавшие районы топливо и продовольствие для нуждающихся в Джорджии, Южной Каролине, Алабаме, Флориде, Северной Каролине, Вирджинии и Теннесси.

По данным агентства Associated Press, число жертв урагана достигло 121 человека. Согласно данным мониторингового ресурса PowerOutage.us, в настоящее время 1,9 млн жителей Флориды, Джорджии, Северной Каролины, Южной Каролины и Вирджинии все еще остаются без электричества.