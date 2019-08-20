 Наверх

Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

​Трамп обсудил Brexit с Джонсоном

Президент США Дональд Трамп обсудил с британским премьер-министром Борисом Джонсоном выход Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

"Премьер-министр Джонсон проинформировал президента относительно Brexit", - говорится в сообщении.

Также Трамп выразил "большой энтузиазм" относительно предстоящей встречи с Джонсоном на саммите G7 во Франции. Также отмечается, что обсуждалась в разговоре торговля и экономика.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!