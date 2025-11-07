Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

Общая численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на недавний вывод части военнослужащих США из Румынии.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

"Мы вносим изменения. Мы перемещаем войска. Однако речь идет о той же самой численности, совокупной численности. Но мы перемещаем людей", - сказал американский лидер, комментируя вывод военнослужащих США из Румынии.

При этом Трамп подчеркнул, что дело не в каком-то произвольно принятом Пентагоном решении. "Нет, они (руководители Военного министерства США - ред.) не игнорируют ничего из того, что я говорю", - подчеркнул президент.

В свою очередь военный министр США Пит Хегсет заверил, что "не было ничего не скоординированного с Белым домом". "Это все часть нашего мнения о Европе. Войска США в Румынии останутся, но есть перемены в том, как мы производим ротацию, в какой численности", - пояснил шеф Пентагона. По его словам, "все были оповещены заранее", США скоординировали действия с Бухарестом и НАТО.