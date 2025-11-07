Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30

    Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 23:58
    Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

    Общая численность американских войск в Европе пока не меняется, несмотря на недавний вывод части военнослужащих США из Румынии.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Белом доме.

    "Мы вносим изменения. Мы перемещаем войска. Однако речь идет о той же самой численности, совокупной численности. Но мы перемещаем людей", - сказал американский лидер, комментируя вывод военнослужащих США из Румынии.

    При этом Трамп подчеркнул, что дело не в каком-то произвольно принятом Пентагоном решении. "Нет, они (руководители Военного министерства США - ред.) не игнорируют ничего из того, что я говорю", - подчеркнул президент.

    В свою очередь военный министр США Пит Хегсет заверил, что "не было ничего не скоординированного с Белым домом". "Это все часть нашего мнения о Европе. Войска США в Румынии останутся, но есть перемены в том, как мы производим ротацию, в какой численности", - пояснил шеф Пентагона. По его словам, "все были оповещены заранее", США скоординировали действия с Бухарестом и НАТО.

    Дональд Трамп США Европа войска

    Последние новости

    00:33

    Первая партия казахстанской пшеницы доставлена по ж/д в Армению

    В регионе
    00:28

    МИД Азербайджана: Победа открыла славную страницу в истории нашего народа

    Внешняя политика
    00:10

    Официальный Баку: Армения должна полностью исключить территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции

    Внешняя политика
    00:04

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы

    Внутренняя политика
    00:00

    В Азербайджане отмечается годовщина Победы в Отечественной войне

    Карабах
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Шуша от оккупации

    Карабах
    23:58

    Трамп: общая численность войск США в Европе пока не меняется

    Другие страны
    23:41
    Фото

    Шахбаз Шариф: Для меня было честью и удовольствием встретиться с Ильхамом Алиевым

    Внешняя политика
    23:26

    Трамп раскритиковал Европу за покупку энергоресурсов у России

    Другие страны
    Лента новостей