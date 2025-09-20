Трамп обратился к Венесуэле с требованием

Президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы незамедлительно принять обратно всех выдворяемых из его страны граждан.

Как передает Report, с таким обращением Трамп выступил на своей странице в соцсети Truth Social.

"Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, включая худшие в мире лечебницы для душевнобольных, которых венесуэльское руководство насильно переместило в США. Тысячи людей были серьезно ранены и даже убиты этими "монстрами", - написал американский лидер.

Трамп добавил, что при отказе от выполнения этого требования Каракас "заплатит неизмеримую цену".

Напомним, что 17 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США угрожают войной Венесуэле и пытаются сменить власть в республике. По его словам, страна столкнулась с попыткой Вашингтона захватить ее природные богатства и установить марионеточное правительство.