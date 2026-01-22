Трамп пообещал поговорить с Испанией из-за отказа от повышения оборонных расходов

США планируют увеличить оборонные расходы в 2027 году до 1,5 трлн долларов, в то время как в текущем году оборонный бюджет оценивается почти в 1 трлн долларов.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии подписания устава Совета мира в Давосе.

По его словам, за последний год мировая ситуация существенно изменилась. "Сегодня все кардинально отличается от того, что было всего год назад. Тогда мир, по сути, был в огне, хотя многие этого не осознавали", - отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что значительная часть достигнутых успехов стала возможной благодаря восстановлению вооруженных сил США в период его первого президентского срока и их дальнейшему укреплению. "Во многом этот беспрецедентный успех стал возможен потому, что в мой первый срок я восстановил наши вооруженные силы, а сейчас мы делаем их еще сильнее", - заявил он.

Кроме того, президент США заявил, что ему удалось добиться обязательств практически от всех союзников по НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Практически все страны согласились, за исключением Испании. Я не знаю, что происходит с Испанией. Почему они этого не делают? Думаю, они хотят, чтобы все было бесплатно. Во всех странах, кроме Испании, рост составил до 5% ВВП. Нам нужно поговорить с Испанией", - подчеркнул Трамп.