Трамп обиделся на посла Великобритании

Вашингтон больше не будет иметь дело с британским послом Кимом Дэрроком на фоне скандала с утечкой в СМИ его докладных записок с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report, об этом Д. Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Мы больше не будем иметь с ним дело", - написал Трамп.

Также президент США раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.

"Я всегда был очень критически настроен в вопросе того, как премьер-министр Тереза Мэй проводит Brexit. Какой беспорядок она и ее представители навели. Хорошие новости для прекрасного Соединенного Королевства - это то, что у них скоро будет новый премьер-министр", - отметил Трамп.