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    Трамп: Обама слишком слаб, чтобы защитить Украину от Путина

    Обама только говорит о помощи Украине

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не принимает достаточно мер чтобы помочь Украине в ее противостоянии с Россией - такое заявление сделал кандидат в президенты США, миллиардер Дональд Трамп.

    "Наш президент не силен, и он не делает для Украины того, что мы должны для нее делать", - заявил Трамп, выступая по видеосвязи на международной конференции в Киеве.

    По словам республиканца, Обама "только говорит" о помощи Украине.

    Часть проблемы, заявил Трамп, в том, что Барак Обама не может успешно противостоять Владимиру Путину, который его "совершенно не уважает". Обама не смог проявить в диалоге с Путиным силу, сказал магнат.

    Однако конкретных мер помощи Украине, таких как, например, поставки туда летального оружия, Трамп не предложил, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

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