Трамп объявит своего кандидата в Верховный суд США 2 февраля

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет кандидата на вакантную должность в Верховном суде 2 февраля.

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал в своем личном аккаунте в Twitter.

Ранее Associated Press сообщил, что на место претендуют Уильям Прайор из Алабамы, Нил Горсач из Колорадо и Томас Хардимэн из Пенсильвании. Все трое являются судьями апелляционных инстанций и встречались по отдельности с Трампом. Кандидатуру судьи Верховного суда утверждает Сенат.

Назначение судьи Верховного суда может стать одним из наиболее важных в администрации Трампа. Сейчас в суде четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.