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    Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана

    Штат может рассчитывать на помощь со стороны федеральных властей в ликвидации последствий урагана

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Луизиана в связи с надвигающимся ураганом "Харви". 

    Как сообщает Report, об  этом заявили в  пресс-службе Белого дома.

    Таким образом, штат может рассчитывать на помощь со стороны федеральных властей в ликвидации последствий урагана.

    Ранее Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе. Этот штат стал первым, по территории которого прошел ураган "Харви". 

    По последним данным, в результате стихии погибли пять человек.

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