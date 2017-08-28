Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в американском штате Луизиана в связи с надвигающимся ураганом "Харви".

Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Таким образом, штат может рассчитывать на помощь со стороны федеральных властей в ликвидации последствий урагана.

Ранее Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе. Этот штат стал первым, по территории которого прошел ураган "Харви".

По последним данным, в результате стихии погибли пять человек.