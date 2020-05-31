​Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений"

Президент США Дональд Трамп объявил о появлении у страны в скором времени "величайших вооружений" в истории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом американский лидер рассказал на выступлении перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

"Скоро мы высадимся на Марсе, и у нас будут величайшие вооружения", — заявил Трамп. По его словам, он уже ознакомился с разработками. Однако американский лидер не стал рассказывать, о каком типе новых вооружений идет речь, и вернулся к обсуждению темы освоения космоса американскими компаниями.

В середине мая глава Белого дома заявил, что в настоящее время страна создает "невероятную" военную технику невиданного ранее уровня. По его словам, новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги. Он пояснил, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства. "Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз", — подчеркнул американский лидер.