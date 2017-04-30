Трамп о возможности военного вмешательства в КНДР: посмотрим

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что «не очень обрадуется» ядерным испытаниям в КНДР и не стал исключать возможность военного вмешательства с американской стороны в ответ на подобные действия.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью CBS.

По словам Трампа, лидер КНДР Ким Чен Ын понимает, что США «не будут рады» запускам баллистических ракет, а также выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин оказывает давление на северокорейского лидера.

«Если он (Ким Чен Ын) проведет ядерные испытания, я не обрадуюсь. И я могу сказать вам, что китайский президент — очень уважаемый человек — тоже вряд ли был бы счастлив», — сказал Трамп.

На вопрос о том, подразумевают ли его слова военные действия, американский президент ответил уклончиво.

«Я не знаю. Посмотрим», — заключил Трамп.