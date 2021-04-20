Трамп о Путине: Он нравился мне, а я нравился ему

Трамп о Путине: Он нравился мне, а я нравился ему

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно. Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News. "Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему... Это хорошо, а не плохо", — сказал Трамп. Отношения России и США обострились в конце 2016 года после избрания американским президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в Соединенных Штатах. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Trump talks on Putin: I liked him, he liked me