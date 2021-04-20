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Трамп о Путине: Он нравился мне, а я нравился ему

Трамп о Путине: Он нравился мне, а я нравился ему Бывший президент США Дональд Трамп  выразил мнение, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно
Другие страны
20 апреля 2021 г. 11:11
Трамп о Путине: Он нравился мне, а я нравился ему

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он нравился лидеру России Владимиру Путину, и это было взаимно. Как передает Report, об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я отлично ладил с президентом Путиным, он нравился мне, а я нравился ему... Это хорошо, а не плохо", — сказал Трамп.

Отношения России и США обострились в конце 2016 года после избрания американским президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в Соединенных Штатах.

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Версия на английском языке Trump talks on Putin: I liked him, he liked me
Версия на азербайджанском языке Tramp Putin haqqında: “O, məni bəyənirdi, mən də onu”

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