Трамп: Нелегальные мигранты - первопричина социальных проблем Америки

Президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты, по его мнению, являются ключевым фактором социальных проблем в стране.

Как передает Report, в своей публикации в Truth Social он обвинил нынешнюю миграционную ситуацию в росте нагрузки на систему соцподдержки, ухудшении качества государственных услуг и бюджетном дефиците.

"По официальным данным, в США проживает 53 млн иностранцев (по данным переписи населения), большинство из которых получают пособия, являются выходцами из несостоявшихся государств или сбежали из тюрем, психиатрических лечебниц, банд или наркокартелей. Мигрант, зарабатывающий $30 тыс. в год и имеющий грин-карту, будет получать около $50 тыс. в год в виде пособий для своей семьи. Реальное число мигрантов гораздо выше", - написал Трамп.

По его словам, проблема мигрантов является первопричиной основных социальных проблем США: "Это бремя беженцев является основной причиной социальной дисфункции в Америке, которой не было после Второй мировой войны (плохие школы, высокий уровень преступности, упадок городов, переполненные больницы, нехватка жилья, большой дефицит бюджета и т. д.)", - сказал он.