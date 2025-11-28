Tramp qanunsuz miqrantları ABŞ-nin sosial problemlərinin əsas səbəbi adlandırıb
- 28 noyabr, 2025
- 09:49
ABŞ Prezidenti Donald Tramp miqrantların ölkədəki sosial problemlərin əsas faktoru olduğunu bəyan edib.
"Report"un məlumatına görə, o, "Truth Social"dakı paylaşımında hazırkı miqrasiya vəziyyətini sosial dəstək sisteminin yükünün artmasında, dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin pisləşməsində və büdcə kəsirində günahlandırıb.
"Rəsmi məlumatlara görə, ABŞ-də 53 milyon əcnəbi (əhalinin siyahıya alınmasına əsasən) yaşayır. Onların əksəriyyəti müavinət alır. İldə 30 min dollar qazanan və "green card"a sahib olan miqrant, öz ailəsi üçün ildə təxminən 50 min dollar müavinət alacaq. Miqrantların real sayı daha çoxdur", - D.Tramp yazıb.
Onun sözlərinə görə, miqrant problemi ABŞ-nin əsas sosial problemlərinin başlıca səbəbidir.
