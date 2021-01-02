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Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах

Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Другие страны
2 января 2021 г. 07:01
Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом действующий глава Белого дома написал в своем Twitter.

"Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!" - отметил Трамп.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря аналогичное одобрение от FDA получила вакцина компании Moderna.

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