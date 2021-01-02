Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов очень медленно проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом действующий глава Белого дома написал в своем Twitter .

"Некоторые штаты очень медленно прививают получателей, несмотря на успешное и крупномасштабное распределение вакцин федеральным правительством. Они сделают это!" - отметил Трамп.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря аналогичное одобрение от FDA получила вакцина компании Moderna.