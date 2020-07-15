Трамп не заинтересован в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки.
Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, говоря о первой части соглашения, подписанной в январе, Трамп назвал ее большой торговой сделкой.
"Но как только сделка была заключена, чернила даже не высохли, они обрушили на нас эпидемию", - сказал Дональд Трамп, имея в виду коронавирус, который впервые появился в Китае. "Я сейчас не заинтересован в разговоре с Китаем", - заявил президент США в интервью CBS News.
Напомним, КНР и США подписали временное, на два года, торговое соглашение, которое является первой частью торговой сделки.