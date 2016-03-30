Трамп не смог вспомнить, когда он просил прощения в последний раз

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп признал, что не любит просить прощения, и не смог вспомнить, когда делал это в последний раз. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, он заявил об этом на встрече со зрителями телекомпании CNN в городе Милуоки (штат Висконсин).

При ответе на вопрос ведущего из CNN Трамп, известный агрессивным поведением и вспыльчивым характером, признал: "Пожалуй, такое точно случалось в молодости. Я извинялся перед своей матерью за то, что сквернословил". Он добавил, что в ходе нынешней предвыборной кампании неоднократно просил прощения у жены Мелании "за непрезидентское поведение".

Своей самой большой личной проблемой Трамп считает "необходимость постоянно повторяться и пользоваться функцией "retweet" в Twitter.