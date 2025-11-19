Трамп не исключил увольнение главы Минфина США

Президент США Дональд Трамп допустил увольнение министра финансов Скотта Бессента в случае, если ему не удастся добиться от Федеральной резервной системы очередного снижения базовой процентной ставки.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время выступления на американо-саудовском бизнес-форуме в Вашингтоне.

Рассуждая о председателе ФРС Джероме Пауэлле, Трамп потребовал от главы Минфина, чтобы тот "повлиял на него".

"Честно говоря, я бы с радостью уволил его. Его следует уволить, он совершенно некомпетентен, и его следует засудить за то, что они тратят $4 млрд на строительство небольшого здания", - отметил Трамп, имея в виду расходы на ремонт штаб-квартиры ФРС.

"Тебе нужно поработать над ним, Скотт. Единственное, с чем не справляется Скотт - это ФРС, потому что ставка слишком высока. И если ты, Скотт, с этим не разберешься как можно скорее, я тебя уволю", - обратился Трамп к главе Минфина. При этом он назвал Бессента "голосом разума", отметив, что министр финансов выступает против увольнения главы ФРС.

Трамп неоднократно подвергал жесткой критике ФРС и лично Пауэлла в связи с тем, что центробанк недостаточно активно снижал базовую процентную ставку. Президент утверждал, что регулятор умышленно не делал этого, чтобы расходы по займам для правительства США оставались на высоком уровне. Белый дом заявлял, что ФРС руководствуется политическими интересами, а в ее совете управляющих много тех, кто выступает против Трампа.

В сентябре и октябре ФРС снижала базовую ставку. В настоящее время она находится на уровне 3,75% - 4%.