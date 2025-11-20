İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    Digər ölkələr
    • 20 noyabr, 2025
    • 00:38
    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcəsinin növbəti dəfə endirilməsini təmin edə bilməsə, Maliyyə Naziri Skott Bessenti istefaya göndərə biləcəyini təklif edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqtonda ABŞ-Səudiyyə Ərəbistanı biznes forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Jerom Pauelə istinad edərək, maliyyə nazirindən "ona təsir göstərməyi" tələb edib.

    "Açığını desəm, mən onu məmnuniyyətlə işdən çıxarardım. O, işdən azad edilməlidir, o, tamamilə bacarıqsızdır və o, kiçik bir binaya 4 milyard dollar xərclədiyinə görə məhkəməyə verilməlidir", - Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin baş ofisinin təmiri xərclərinə toxunaraq deyib.

    "Onun üzərində işləməlisən, Skott. Skottun öhdəsindən gələ bilməyəcəyi yeganə şey FED-dir, çünki faiz dərəcəsi çox yüksəkdir, bunu tezliklə həll etməsən, Skott, səni işdən çıxaracağam", - Tramp maliyyə nazirinə deyib. O, həmçinin Bessenti "ağılın səsi" adlandırıb və qeyd edib ki, Xəzinədarlıq katibi FED rəhbərinin işdən çıxarılmasına qarşıdır.

    Tramp dəfələrlə FED və Paueli faiz dərəcəsini kifayət qədər aqressiv şəkildə aşağı salmadıqlarına görə sərt şəkildə tənqid edib. Prezident iddia edib ki, mərkəzi bank ABŞ hökuməti üçün borclanma xərclərini yüksək saxlamaq üçün qəsdən bunu etməyib. Ağ Ev iddia etdi ki, FED siyasi maraqlarla idarə olunur və onun idarə heyətinə Trampa qarşı olan bir çox adam daxildir.

    Donal Tramp ABŞ maliyyə
    Трамп не исключил увольнение главы Минфина США

    Son xəbərlər

    02:02

    Tramp: Putin Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəni həll etdiyimə təəccüblənib

    Digər ölkələr
    01:43

    Kobaxidze Aİ-nin Gürcüstanla bağlı görüşünü təxirə salmaq qərarını dialoqdan qaçmaq cəhdi adlandırıb

    Region
    01:06

    Trampın xüsusi nümayəndəsi vəzifəsini tərk etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:53
    Foto

    Azərbaycan taekvondoçuları Avropa birinciliyinin ilk günündə 1 qızıl və 2 bürünc medal qazanıblar

    Komanda
    00:38

    Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib

    Digər ölkələr
    00:22

    "Azərreyl" CEV Kubokunun 1/32 final mərhələsində Niderland klubuna uduzub

    Komanda
    00:05

    Qarakənd faciəsindən 34 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00
    Video

    Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olunmasının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Ağdamın işğaldan azad olunmasından 5 il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti