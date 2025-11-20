Tramp ABŞ maliyyə nazirini işdən çıxaracağı ilə bağlı hədələyib
- 20 noyabr, 2025
- 00:38
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin faiz dərəcəsinin növbəti dəfə endirilməsini təmin edə bilməsə, Maliyyə Naziri Skott Bessenti istefaya göndərə biləcəyini təklif edib.
"Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Vaşinqtonda ABŞ-Səudiyyə Ərəbistanı biznes forumunda çıxışı zamanı bildirib.
Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin sədri Jerom Pauelə istinad edərək, maliyyə nazirindən "ona təsir göstərməyi" tələb edib.
"Açığını desəm, mən onu məmnuniyyətlə işdən çıxarardım. O, işdən azad edilməlidir, o, tamamilə bacarıqsızdır və o, kiçik bir binaya 4 milyard dollar xərclədiyinə görə məhkəməyə verilməlidir", - Tramp Federal Ehtiyat Sisteminin baş ofisinin təmiri xərclərinə toxunaraq deyib.
"Onun üzərində işləməlisən, Skott. Skottun öhdəsindən gələ bilməyəcəyi yeganə şey FED-dir, çünki faiz dərəcəsi çox yüksəkdir, bunu tezliklə həll etməsən, Skott, səni işdən çıxaracağam", - Tramp maliyyə nazirinə deyib. O, həmçinin Bessenti "ağılın səsi" adlandırıb və qeyd edib ki, Xəzinədarlıq katibi FED rəhbərinin işdən çıxarılmasına qarşıdır.
Tramp dəfələrlə FED və Paueli faiz dərəcəsini kifayət qədər aqressiv şəkildə aşağı salmadıqlarına görə sərt şəkildə tənqid edib. Prezident iddia edib ki, mərkəzi bank ABŞ hökuməti üçün borclanma xərclərini yüksək saxlamaq üçün qəsdən bunu etməyib. Ağ Ev iddia etdi ki, FED siyasi maraqlarla idarə olunur və onun idarə heyətinə Trampa qarşı olan bir çox adam daxildir.