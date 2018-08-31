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    Трамп не исключил крах Ирана из-за действий администрации США

    Президент США: Сейчас это вопрос того, выживут ли они
    © AP

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Правительство Ирана может ожидать крах из-за действий администрации президента США.

    Как передает Report, об этом американский лидер Дональд Трамп сказал в интервью Bloomberg.

    "Когда я пришел сюда, стоял вопрос о том, когда они (иранцы. — ред.) возьмут верх на Ближнем Востоке. Сейчас это вопрос того, выживут ли они. Большая разница за полтора года", — сказал Трамп.

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