Трамп назвал полный вывод войск США из Ирака победой своей администрации

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод последних американских войск из Ирака.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Сегодня я с удовольствием объявляю, что последние американские силы покидают Ирак! Прошло очень много времени, и очень плохие решения привели нас к участию в этом болоте, но скоро это станет частью истории. Это Великий день для Америки, и, что важно, мы уходим, оставляя Ирак с замечательным новым премьер-министром Али аль-Заиди, которого я поддерживал с самого начала и полностью одобрил. Он выиграл выборы, на которых его не ожидали увидеть победителем, и сделал это с огромным отрывом!", - следует из публикации.

По словам Трампа, операция в Ираке под названием "Непоколебимая решимость", начатая в 2003 году при правлении Джорджа Буша-младшего и продолженная при администрациях Барака Обамы и Джо Байдена, завершится в 2026 году под его руководством. Трамп назвал полный вывод венного контингента из Ирака победой США и его администрации, а также показателем поражения группировки ИГИЛ, которая была "полностью уничтожена" американскими военными.

"Этот упорядоченный вывод сил и снаряжения коалиции с авиабазы Эрбиль знаменует конец очень дорогостоящей экскурсии в АД. У меня был выбор - остаться или уйти, и я посчитал, без всякого сомнения, что американцам пора возвращаться домой! Премьер-министр аль-Заиди выдающийся, и он, надеюсь, сможет справляться с делами очень хорошо. Мы пришли, чтобы бороться с халифатом. Халифата больше нет. Мы возвращаемся домой!", - подытожил Трамп.