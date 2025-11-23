Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофой

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 18:26
    Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофой

    Президент США Дональд Трамп назвал российско-украинскую войну катастрофой, которая не произошла бы, если бы он тогда был у власти.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

    "Война между Россией и Украиной - жестокая и ужасная, которая при сильном и правильном руководстве США никогда не произошла бы. Она началась задолго до моего вступления в должность на второй срок, во время администрации Джо Байдена, и только усугубилась. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, то не было бы войны между Украиной и Россией, как не было даже упоминания о ней во время моего первого срока", - подчеркнул он.

    По словам главы Вашингтонской администрации, российский лидер Владимир Путин воспользовался "шансом" из-за слабого управления действующего на тот момент президента США Джо Байдена.

    "Я унаследовал войну, которой не должно было быть. В ней особенно проигрывают миллионы бессмысленно погибших людей... Благослови бог все жизни, потерянные в этой человеческой катастрофе! ", - продолжил он.

    Трамп также раскритиковал действия Европы, которая, по его словам, продолжает закупать российскую нефть.

    Он подчеркнул, что США продолжают поставлять НАТО огромные партии вооружений для передачи Украине.

    Дональд Трамп США НАТО российско-украинская война
    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Лента новостей