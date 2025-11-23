Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофой

Президент США Дональд Трамп назвал российско-украинскую войну катастрофой, которая не произошла бы, если бы он тогда был у власти.

Как передает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Война между Россией и Украиной - жестокая и ужасная, которая при сильном и правильном руководстве США никогда не произошла бы. Она началась задолго до моего вступления в должность на второй срок, во время администрации Джо Байдена, и только усугубилась. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, то не было бы войны между Украиной и Россией, как не было даже упоминания о ней во время моего первого срока", - подчеркнул он.

По словам главы Вашингтонской администрации, российский лидер Владимир Путин воспользовался "шансом" из-за слабого управления действующего на тот момент президента США Джо Байдена.

"Я унаследовал войну, которой не должно было быть. В ней особенно проигрывают миллионы бессмысленно погибших людей... Благослови бог все жизни, потерянные в этой человеческой катастрофе! ", - продолжил он.

Трамп также раскритиковал действия Европы, которая, по его словам, продолжает закупать российскую нефть.

Он подчеркнул, что США продолжают поставлять НАТО огромные партии вооружений для передачи Украине.