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Трамп назвал вероятного "победителя" в создании вакцины от коронавируса

Трамп назвал вероятного "победителя" в создании вакцины от коронавируса Американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована, после чего власти США получат от компании 100 млн доз.
Другие страны
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23 июля 2020 г. 07:38
Трамп назвал вероятного победителя в создании вакцины от коронавируса

Американская компания Pfizer может оказаться первой, чья вакцина от коронавируса пройдет клинические испытания и сможет быть использована, после чего власти США получат от компании 100 млн доз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

"Моя администрация достигла исторического соглашения с Pfizer о производстве и доставке 100 млн доз вакцины сразу же после ее одобрения. Надеюсь, процесс получения разрешения будет очень быстрым. Мы думаем, у нас есть победитель, и мы также думаем, что другие компании идут следом, и у них очень хорошо обстоят дела с вакцинами. Они идут сильно впереди графика", - сказал он.

Ранее министр здравоохранения США Алекс Азар в эфире телекомпании CNBC сообщил, что жители США смогут бесплатно или по "доступной цене" получить вакцину от коронавируса, разработку которой финансируют власти страны. По его словам, правительство США получит 100 млн доз вакцины от Pfizer, которые потом будет бесплатно распространять среди американцев. Он отметил, что аналогичным образом обстоят дела с вакцинами, разрабатываемыми компаниями AstraZeneca и Novavax.

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Версия на английском языке Trump's administration signs contract with Pfizer for for COVID-19 vaccine
Версия на азербайджанском языке Tramp koronavirus vaksinini yaradacaq şirkətin adını açıqladı
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