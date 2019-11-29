Трамп назвал условие для заключения соглашения с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп заявил, что радикальное движение "Талибан" стремится заключить мирное соглашение, но сделать это можно только через договоренности о прекращении огня, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Талибан" хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня. Они не хотели прекращать огонь. Сейчас они хотят прекращать огонь. И я верю, что это сработает", - сказал Трамп журналистам пула Белого дома в рамках незапланированного визита в Афганистан.