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Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма

Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, "основанной на антисемитизме".
Другие страны
22 мая 2025 г. 08:40
Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне актом антисемитизма

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне у Столичного еврейского музея, в результате которой погибли два сотрудника посольства Израиля, "основанной на антисемитизме".

Как передает Report, соответствующей публикацией глава Белого дома поделился на своей странице в соцсети Truth Social.

"Это ужасные убийства в округе Колумбия, основанные, очевидно, на антисемитизме, должны быть сейчас же прекращены! Ненависти и радикализму нет места в США", - написал он, выразив соболезнования семьям погибших дипломатов.

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