Глава МИД Южной Кореи призвал не опасаться усиления Китая

Южная Корея не должна испытывать необоснованный страх перед усилением Китая или недооценивать его возможности.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Южной Кореи Чо Хён.

"Во время нынешнего визита в Китай я вновь убедился, что нам не следует ни испытывать необоснованных опасений в связи с усилением Китая, ни недооценивать его возможности и потенциал", - написал министр в социальной сети X.

По его словам, Сеулу необходимо развивать взаимовыгодное сотрудничество, опираясь на самостоятельность и творческий потенциал граждан и компаний.

Заявление прозвучало после переговоров и ужина с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине 13 ноября. Стороны обсудили двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове и возможности сотрудничества, которое принесет ощутимую пользу гражданам обеих стран.

Переговоры состоялись в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. В мероприятии примет участие президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён.

Чо Хён отметил, что Сеул намерен воспользоваться визитом президента для укрепления двусторонних отношений и расширения "равноправного и взаимовыгодного" сотрудничества в сферах, где возможности двух стран взаимно дополняют друг друга.

Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай заинтересован в расширении сотрудничества как в традиционных отраслях, так и в сферах искусственного интеллекта и биомедицины. По его словам, благодаря контактам на высшем уровне двусторонние отношения вернулись в правильное русло.

Reuters отмечает, что администрация Ли Чжэ Мёна стремится наладить отношения с Китаем, являющимся крупнейшим торговым партнером Южной Кореи, после их ухудшения в период президентства Юн Сок Ёля, одновременно сохраняя союз с США в сфере безопасности.