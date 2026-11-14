Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    На Аляске впервые с 1998 года избрали губернатора-демократа

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 09:49
    На Аляске впервые с 1998 года избрали губернатора-демократа

    Демократ Джонатан Крейсс-Томкинс победил на выборах губернатора Аляски, став первым представителем партии, избранным на этот пост с 1998 года.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

    Крейсс-Томкинс опередил трех республиканцев: Бернадетт Уилсон, которую поддержал президент США Дональд Трамп, Дэйва Бронсона и Трега Тейлора.

    В ходе кампании 37-летний политик выступал за снижение стоимости жизни, полноценное финансирование государственных школ и уплату налога на прибыль всеми производителями нефти и газа. Он также пообещал включить в свою администрацию представителей обеих партий и независимых.

    Крейсс-Томкинс вступит в должность 7 декабря, сменив республиканца Майка Данливи.

    Предыдущий губернатор-демократ Тони Ноулз был переизбран в 1998 году и занимал пост до 2002 года.

    Промежуточные выборы Демократическая партия США Соединенные Штаты Америки (США)
    Alyaskada 1998-ci ildən bəri ilk dəfə demokrat qubernator seçilib
    44 filmi
    44 filmi

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