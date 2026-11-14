На Аляске впервые с 1998 года избрали губернатора-демократа

Демократ Джонатан Крейсс-Томкинс победил на выборах губернатора Аляски, став первым представителем партии, избранным на этот пост с 1998 года.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press (AP).

Крейсс-Томкинс опередил трех республиканцев: Бернадетт Уилсон, которую поддержал президент США Дональд Трамп, Дэйва Бронсона и Трега Тейлора.

В ходе кампании 37-летний политик выступал за снижение стоимости жизни, полноценное финансирование государственных школ и уплату налога на прибыль всеми производителями нефти и газа. Он также пообещал включить в свою администрацию представителей обеих партий и независимых.

Крейсс-Томкинс вступит в должность 7 декабря, сменив республиканца Майка Данливи.

Предыдущий губернатор-демократ Тони Ноулз был переизбран в 1998 году и занимал пост до 2002 года.