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    Alyaskada 1998-ci ildən bəri ilk dəfə demokrat qubernator seçilib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 09:56
    Alyaskada 1998-ci ildən bəri ilk dəfə demokrat qubernator seçilib

    ABŞ-də demokrat Conatan Kreyss-Tomkins Alyaska qubernatoru seçkilərində qalib gələrək, partiyanın 1998-ci ildən bəri bu vəzifəyə seçilən ilk nümayəndəsi olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Associated Press" (AP) məlumat yayıb.

    Kreyss-Tomkins 3 respublikaçını qabaqlayıb: ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəstəklədiyi Bernadett Uilsonu, Deyv Bronsonu və Treq Teyloru.

    Kampaniya zamanı 37 yaşlı siyasətçi yaşayış xərclərinin azaldılmasını, dövlət məktəblərinin tam maliyyələşdirilməsini və bütün neft-qaz istehsalçıları tərəfindən mənfəət vergisinin ödənilməsini müdafiə edirdi. O, həmçinin administrasiyasında hər iki partiyanın nümayəndələrinin və müstəqil şəxslərin yer alacağına söz verib.

    Kreyss-Tomkins respublikaçı Mayk Danlivini əvəz edərək, dekabrın 7-də vəzifəsinin icrasına başlayacaq.

    Əvvəlki demokrat qubernator Toni Noulz 1998-ci ildə yenidən seçilib və 2002-ci ilə qədər vəzifədə olub.

    Demokratlar Partiyası Alyaska ştatı Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    На Аляске впервые с 1998 года избрали губернатора-демократа
    44 filmi
    44 filmi

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